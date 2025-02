Rassegna stampa 12-02-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

Messina, gli appalti “concordati” al Cas: condannate solo le società

Droga e telefonini al carcere di Messina: sospesi i nove agenti penitenziari

Messina, il dramma dei detenuti malati e la sofferenza delle donne in cella

Macellazioni illegali e furti di bestiame sui Nebrodi: attiva un’associazione «rudimentale»

IN EVIDENZA

Comune di Messina: ok a un bilancio previsionale all’insegna della “cautela”

IL CASO

Vecchio Ospedale di Milazzo: nominata dall’Asp la commissione per i bimbi mai nati

IN PROVINCIA

“Case Nuove” a Saponara: pressing del Comune per la sicurezza e i 13 nuclei sfollati