Messina, tentano di rubare in un supermercato: arrestati due giovani da carabinieri fuori servizio

Nel primo pomeriggio di ieri, tre carabinieri del Comando Provinciale di Messina, liberi dal servizio e in abiti civili, hanno arrestato due giovani di nazionalità straniera per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale all’interno di un supermercato.

I militari dell’Arma si trovavano nel punto vendita quando hanno notato il proprietario dell’attività commerciale discutere animatamente con due individui, chiedendo loro conto di alcuni oggetti nascosti sotto ai vestiti. I due giovani, di origine maghrebina, hanno negato ogni addebito e hanno tentato di lasciare il negozio, ma sono stati fermati dai Carabinieri che, dopo essersi qualificati, hanno bloccato l’uscita, invitandoli a fermarsi.

Il tentativo di fuga e l’arresto

Vedendosi senza via di scampo, i due hanno cercato di oltrepassare le colonnine antitaccheggio, facendo scattare l’allarme sonoro. Come poi confermato dalle immagini di videosorveglianza, i giovani hanno tentato di disfarsi della refurtiva, lasciando tre bottiglie di liquore tra gli scaffali e sulle confezioni d’acqua, per poi provare nuovamente a fuggire. A quel punto hanno opposto resistenza, spintonando i Carabinieri, che però sono riusciti a bloccarli.