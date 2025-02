Messina, sul ponte Mella aperto un varco pedonale. Soluzione paratie per mettere in sicurezza la scarpata

Come previsto dopo il sopralluogo di ieri, questa mattina è stato aperto il passaggio pedonale sul ponte Mella lungo la strada statale 113. Nella corsia lato monte, quella che non è stata intaccata dalla frana, è stato ricavato da Anas un corridoio di circa 1,5 m di larghezza lungo il quale è possibile attraversare la struttura e passare da una parte all’altra del ponte. Un transito fondamentale per chi abita nella zona perché consente di utilizzare eventualmente anche i bus dell’ATM che conducono da una parte verso Sparta e dall’altra direttamente a Orto Liuzzo. Resta il tema del ripristino del ponte e il prossimo step sarà quello della messa in sicurezza della scarpata con una serie di paratie che consentiranno in quattro settimane di poter attraversare a senso unico alternato la zona di ponte Mella.