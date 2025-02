Messina, cosparge di alcol la madre per darle fuoco: arrestata una 33enne

Una vicenda di violenza familiare si è consumata nella zona nord della città, dove una donna di 33 anni è stata arrestata in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento della Polizia ha evitato il peggio, ponendo fine a una situazione di pericolo.

Il drammatico episodio si è verificato lo scorso mercoledì, quando la madre della donna ha allertato il numero di emergenza 112 NUE, denunciando di essere stata cosparsa di alcol dalla figlia, che minacciava di darle fuoco. Gli agenti delle Volanti, giunti tempestivamente sul posto, hanno bloccato la donna, la quale ha reagito con violenza anche nei loro confronti.

Secondo quanto riportato dagli investigatori, la madre della trentatreenne ha riferito di essere stata vittima, nel corso degli anni, di ripetute vessazioni fisiche e morali da parte della figlia. Tale denuncia trova riscontro in precedenti episodi simili, che confermano un contesto di maltrattamenti protratti nel tempo.