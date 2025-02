Messina, ammanchi Atm: quasi 14mila euro sottratti dalle macchinette che distribuivano i biglietti

Passa in procura l' inchiesta sugli ammanchi all' Atm: ammontano a 13 mila e 99 euro e riguardano monete sottratte dalle 15 macchinette che sino al dicembre scorso distribuivano biglietti sulle vetture del tram. Sospeso per dieci giorni un dipendente del settore amministrativo che è già stato trasferito in un altro settore. Rischia il licenziamento.

Questa mattina conferenza stampa della presidente dell' Atm Carla Grillo e del direttore Armando Bressan. Tutto è partito ha spiegato la presidente da un controllo a campione effettuato dallo stesso ufficio amministrativo.

L' ammanco riscontrato tra luglio 2024 e settembre 2024 ammonta a 3 mila e 99 euro. Ulteriori controlli hanno poi riscontrato un ammanco da 10 mila euro tra il 2022 e il 2023.

Il dipendente sospeso si è assunto ogni responsabilità sull' ammanco del 2024. Il resto lo stabilirà la procura.