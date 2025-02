I Templari a Castanea: scoperti quattro sigilli nel villaggio di Messina

Un blocco monolitico e un architrave con tre croci scolpite sono state ritrovate a Castanea delle Furie, in un vicolo disabitato poco distante dalla piazza principale. A dare notizia del ritrovamento, che rimanda ai simboli dei Cavalieri Templari, è un'abitante del villaggio, Giovanni Quartarone.

"La visione di quel reperto mi catapulta nel lontano 1992 quando il compianto architetto Sandro Costa, socio della neonata associazione Giovanna d’Arco, nel consegnare alla nostra memoria luoghi insoliti, edifici di interesse storico – artistico, cisterne, palmenti etc., ci mostrò in un vicolo di Via Oreto, poco più avanti dell’abitazione della signora Nicolina Arena, un altro blocco monolitico giacente a terra con tre “strane croci” che da allora fino a oggi si svelano a noi in vari quartieri di Castanea: tre in Via Oreto, una nel porticato di Via Trieste, una in Via Piazzicella, cinque sui portali della chiesa di San Giovanni, quattro nel Vicoletto di Via IV Novembre e infine una a Massa San Giorgio in prossimità della “Badia”.