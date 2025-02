Droga e telefonini al carcere di Messina: sospesi i nove agenti penitenziari

Li hanno coperti con la carta stagnola i telefonini per non farli scovare durante la maxi perquisizione del 31 gennaio. E probabilmente qualcuno ne ha anche portati in tutta fretta un paio “fuori dalle mura” per poi reimmetterli nel “circuito carcerario” a disposizione di tutti.

Ma un telefonino “scottante” lo hanno trovato i carabinieri, e adesso estrapolando il traffico probabilmente i magistrati della Distrettuale antimafia capiranno meglio con un esempio concreto come si svolgeva tutto.

È solo all’inizio l’inchiesta sui “viaggi” dei droni al carcere di Gazzi, che vede in tutto 34 indagati, 9 appartenenti alla Polizia penitenziaria e 25 detenuti (ristretti o ex), che trasportavano droga e cellulari per il mercato interno, che chissà per quanto è andato avanti con la gestione dei due gruppi di detenuti, uno messinese e uno catanese, che in un determinato momento sono entrati in contrasto creando non poche tensioni tra le celle della casa circondariale.

L’altra novità dell’inchiesta aperta dalla Procura diretta da Antonio D’Amato è che la direzione centrale dell’Amministrazione penitenziaria ha sospeso cautelativamente dalle funzioni tutti e nove gli agenti che allo stato risultano indagati nell’ambito dell’inchiesta, in attesa di vedere gli sviluppi, che potrebbero anche portare ad una archiviazione nei loro confronti.

Due di loro, a quanto pare, hanno chiesto e ottenuto di essere ascoltati dai magistrati che conducono l’inchiesta, la procuratrice aggiunta Rosa Raffa, i sostituti della Dda Francesca Bonanzinga e Marco Accolla, e la collega pm Anita Siliotti. I due “faccia a faccia” in Procura si sono già tenuti, e sono durati parecchie ore, sul contenuto ovviamente come si dice in questi casi vige il massimo riserbo.