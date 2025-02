“Case Nuove” a Saponara: pressing del Comune per la sicurezza e i 13 nuclei sfollati

Le ripercussioni negative e le situazioni di rischio emerse a seguito del nubifragio dello scorso 2 febbraio hanno reso necessario nell'immediato lo sgombero di una famiglia e, nei giorni scorsi, di altri 12 nuclei. Un provvedimento giunto per prevenire situazioni pregiudizievoli per la salute pubblica, considerato che esiste il pericolo di un diretto ulteriore coinvolgimento della cittadinanza e, in generale, delle persone, sia in relazione ai rischi idrogeologici ed idraulici, sia ai prossimi fenomeni atmosferici che potrebbero verificarsi. L'amministrazione comunale ha da subito garantito supporto e presenza alle famiglie interessate, composte per la maggioranza da persone anziane, ma quando si potrà tornare alla normalità?.

«I tempi non li governiamo noi – precisa il sindaco Giuseppe Merlino – Sicuramente continueremo a fare quello che è nelle nostre possibilità, ma in questi casi i problemi burocratici sono insormontabili». Il primo cittadino teme quindi che i tempi di attesa saranno lunghi, nonostante il Comune e l'ufficio tecnico si stiano attivando con le varie progettualità. «La Regione ha già fatto un report dei danni e attendiamo i risvolti in termini di risorse e di interventi – aggiunge Merlino – Quanto alle criticità sulle strade provinciali l'ente preposto è la Città metropolitana di Messina, alla quale abbiamo già segnalato i vari problemi». Il sindaco fa presente che le persone attualmente fuori dalle loro case sono state allontanate solo per motivi precauzionali, visto che le abitazioni non hanno subito danni.