Approdo Vulcano: passerella finisce in mare, tragedia sfiorata

La passerella che avrebbe dovuto consentire lo sbarco dei passeggeri, nel sempre più precario approdo dei mezzi veloci di Vulcano, è finita in mare, proprio nell’immediatezza delle operazioni di sbarco: per fortuna non c'era nessuno che, in quel momento, vi si trovava sopra. E’ accaduto ieri sera. Il mezzo si è dovuto allontanare, aspettando in rada, sino a quando la passerella non è stata recuperata: ovviamente tra la rabbia dei passeggeri, in gran parte isolani, stanchi di non poter contare su una portualità all’altezza della situazione e con i lavori del nuovo pontile incredibilmente fermi.