Tredicenne caduta nel vuoto: Milazzo col fiato sospeso. I compagni di classe: «Resisti, ti siamo vicini»

«Resisti, noi ti siamo vicini». Poche semplice parole che racchiudono per lo stato d’animo dei compagni di classe e degli amici della tredicenne caduta nel vuoto da un terrazzo in via dei Marinaio a Milazzo. Mentre la ragazza continua a lottare con tutte le sue forze in un letto del reparto di terapia intensiva dell’Ismett di Palermo, i coetanei stanno vivendo giornate di grande angoscia e la frase, contenuta nelle poche righe scritte da chi spera nel miracolo, ha emozionato tutti coloro che si sono riuniti in marina Garibaldi per una preghiera per la loro amica.

Una preghiera e poi un breve percorso con le fiaccole verso la chiesa di San Giacomo. Ma anche la comunità di San Papino, dove la ragazza vive assieme alla madre e al fratellino, oltre ad essere vicina alla famiglia chiede che quello scricciolo pieno di vita possa risvegliarsi e ritornare tra loro, con la sua esuberanza, magari anche i suoi problemi. Ma possa godere di quello che la vita offre.