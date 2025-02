Giro di cocaina per la "Messina bene": inflitte tre condanne pesanti I NOMI

Si chiude con tre pesanti condanne e ben sei dichiarazioni di prescrizione, il processo a carico di nove imputati per un “giro” di stupefacenti che secondo l’accusa è avvenuto in città nel 2015, e che riforniva periodicamente di cocaina, hashish e marijuana anche personaggi della cosiddetta “Messina bene”. Agli atti un’informativa dettagliata della Squadra mobile.

Alla sbarra per questa vicenda erano in nove: Antonino Angioletti, Giuseppe Bottineri, Francesco Portovenero, Cristina Del Pozzo, Giuseppe Caccamo, Alessio Coppolino, Andrea Coppolino, Alessandro Cucinotta e Emanuele Lisa.

Sono stati assistiti dagli avvocati Maria Miduri, Giuseppe Donato, Giuseppe Ventura Spagnolo, Filippo Pagano, Salvatore Silvestro, Gianluca Currò, Marinella Ottanà, Pietro Pollicino, Nicola Giacobbe, Goffredo Sturniolo e Giuseppe Bonavita.

La giudice monocratica Antonella Crisafulli ieri ha inflitto tre pesanti condanne, mentre per gli altri sei imputati, dopo la derubricazione delle ipotesi di reato in ipotesi di minore entità, ha dichiarato la prescrizione.