Viabilità nel Messinese, del ripristino della viabilità se ne occuperà Webuild

Il Consorzio Messina-Catania, guidato da Webuild, è di nuovo all’opera al fianco delle autorità per ripristinare la viabilità di una infrastruttura strategica del Messinese, l’unico collegamento provvisorio sul fiume Nisi tra Alì Terme e Nizza di Sicilia. Il Consorzio costruttore del progetto ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, in coordinamento con i vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, ha messo a disposizione persone e mezzi per la seconda volta nel giro di una settimana, al fine di garantire la sicurezza nelle aree circostanti alla struttura sul fiume Nisi, danneggiate dal violento nubifragio del 2 febbraio scorso.

I dettagli dell’intervento sono stati definiti durante il Comitato operativo viabilità (Cov) riunitosi questa mattina in prefettura a Messina. Il Consorzio conferma il proprio impegno a supporto della popolazione come già fatto lo scorso 2 febbraio, quando si era mobilitato per contenere gli effetti provocati dai nubifragi lungo la costa ionica.