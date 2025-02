S. Agata Militello, raccoglievano scommesse senza licenza: apposti sigilli a un circolo ricreativo

La Polizia di Stato ha apposto i sigilli a un circolo ricreativo di Sant'Agata di Militello. Il provvedimento a seguito di accertamenti effettuati dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Sant’Agata di Militello hanno permesso di rilevare un’attività di raccolta scommesse in assenza della prevista licenza autorizzativa. All’interno del circolo ricreativo, sono stati rinvenuti anche computer adibiti alla raccolta di scommesse su siti esteri, in ulteriore violazione della normativa di settore che prescrive il divieto di utilizzo di siti “.com”.

I gestori di fatto dell’associazione sono stati deferiti all’autorità giudiziaria di Patti e il locale utilizzato è stato sottoposto a sequestro preventivo. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di rinvenire materiale probatorio di rilevante interesse, tra cui le ricevute di giocate per conto terzi e diverse liste di nomi e cifre indicative di una avviata attività di raccolta di scommesse.

Le indagini della Polizia proseguiranno con l’analisi dei sistemi informatici utilizzati allo scopo di verificare se altri soggetti siano coinvolti nell’attività illecita.