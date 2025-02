Rassegna stampa 10-02-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi:

SICILIA

- Sicilia e Pnrr, alla ricerca del tempo perduto: ritardi iniziali, ma il 61% delle opere è in fase esecutiva

- Palermo, è scomparso a 84 anni Michele Cimino: cronista “purosangue”

MESSINA

- Messina, rischio idrogeologico: vertice in Prefettura per lavori urgenti a San Saba e Zafferia

- «Anche a San Saba siamo messinesi», lo sfogo dei residenti. Il villaggio diviso in due dopo il maltempo

- Messina, la Statale 113 "spezzata" in due. Basile: si valuterà con l’Anas anche l’ipotesi di una via costiera

- "Palazzo Penso, dove le fedi sono armonia"

In provincia

- Milazzo, elezioni del 2026: FdI rinnova il suo sì a Pippo Midili