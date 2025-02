Messina, viabilità sul ponte Mella: almeno un mese per poter tornare a transitare

Ci vorrà almeno un mese per poter tornare a transitare sul ponte Mella, lungo la statale 113 dove da venerdì il traffico è interdetto. La riunione di questo pomeriggio in prefettura fra i rappresentanti del Comune, quelli della città metropolitana e l’Anas è servita a fare il punto sulla criticità. La prima opzione era quella di poter ripristinare la viabilità su almeno una corsia del ponte di San Saba per poter attivare un senso unico alternato. I tempi per poter realizzare la messa in sicurezza sono però piuttosto lunghi, cioè circa 30 giorni. In considerazione dell’urgenza di interrompere l’isolamento di fatto della zona, è stato deciso di verificare la possibilità di realizzare una bretella alternativa che passi dal Lungomare e che attraverso il vicino torrente Giudeo conduca da San Saba a Rodia. Ma va sbancata e trasformata in carrabile una area sabbiosa a due passi dal mare. Domani sarà effettuato un sopralluogo per verificare la fattibilità d questa soluzione tampone.