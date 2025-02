Messina, rischio idrogeologico: vertice in Prefettura per lavori urgenti a San Saba e Zafferia

Zafferia e Santo Saba: tengono banco due situazioni di fragilità idrogeologica molto grave sia per il rischio di nuove erosioni rapide e colate fangose che per la necessità di portare a compimento i lavori urgenti. Interventi indispensabili per disinnescare tale pericolo in attesa delle soluzioni definitive. Con in più, laddove la Statale 113 è rimasta spezzata in due tronconi, il macigno organizzativo piovuto sulle famiglie di San Saba, Spartà, Piano Torre, in conseguenza dell’irraggiungibilità dei caselli di Villafranca. Un muro che determina fin da oggi problemi di trasporto per tanti studenti e lavoratori, e ancor più di prestazioni mediche e sanitarie per anziani e diversabili, che il Comune e l’Atm stanno cercando di risolvere. Stamani alle 9 si terrà il sopralluogo congiunto Comune-Anas a San Saba, e subito dopo un vertice in Prefettura per definire tutte le soluzioni possibili riguardo ad un nodo grave quale quello rapprsentato dal depotenziamento della 113.

ZAFFERIA È ancora impressionante la mole di terra, fango, grosse pietre e detriti che si trovano nel tratto più a monte della via Chiesa Vecchia del borgo antico di Zafferia. Per tutta la giornata di ieri le due imprese messinesi affidatarie dei lavori di somma urgenza, per circa 200mila euro, disposti e finanziati dall’Autorità di Bacino ed eseguiti dal Comune quale soggetto attuatore (Edilav e Intercontinentale) hanno lavorato senza soste con due tipologie di mezzi per due diversi obiettivi. Con quelli più grossi si sta tuttora operando per fare in modo che le acque torrentizie del tratto monte si riconvoglino naturalmente nell’alveo della fiumara, sopralluvionato addirittura per un’altezza di due metri. Si svolge quindi un’imponente attività di svuotamento dell’alveo naturale, al fine di eliminare l’ostruzione che ha portato alla fuoruscita laterale dell’acqua, del fango e delle pietre che lungo la strada arginale hanno travolto le auto in sosta e mettendo a rischio la pubblica incolumità. Al contempo la stessa strada viene liberata dalle masse di terra, per poter servire agli spostamenti dei residenti ma con precise regole di sicurezza a cominciare dal parcheggio. Le molte migliaia di metri cubi di terra, alla fine verranno in gran parte ricollocate lungo la fiumara. Questa dura corsa contro il tempo viene seguita con attenzione dai residenti - una cinquantina di nuclei lungo la via Chiesa vecchia, una trentina nella via Kuba – i quali hanno dimostrato al Comune il loro senso di responsabilità partecipando in massa all’incontro di sabato che ha anche definito l’imminente riattivazione delle sirene e la verifica delle condotte da tenere in caso di suono di preallerta e allerta. Dalla popolazione arrivano ulteriori segnalazioni e richiste di aiuto a fronte di pesanti disservizi. «Nella zona di via Kuba – sottolinea Massimiliano Romeo – i miei genitori e tanti altri sono isolati telefonicamente e per la connessione internet, visto che le frane hanno tranciato alcuni cavi che passavano nell’alveo». Facile immaginare cosa possa significare in una notte di pioggia alluvionaler non poter contattare né essere contattati.