Messina, Procura della Repubblica e Direzione Territoriale della Sicilia: siglato accordo

Siglato un importante accordo tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) Direzione Territoriale per la Sicilia e la Procura della Repubblica di Messina al fine di promuovere e sviluppare una efficace ed efficiente collaborazione in tema di campionamento e analisi chimiche su sostanze stupefacenti e psicotrope.

Obiettivo dell’accordo è la cooperazione fra le istituzioni, per semplificare le procedure basate su accertamenti tossicologici di sostanze stupefacenti in funzione di investigazioni tempestive e complete.

Alla cerimonia di firma hanno partecipato la direttrice della Direzione territoriale per la Sicilia di ADM, Teresa Rosaria De Luca, e il procuratore della Repubblica di Messina Antonio D’Amato.

Tra gli aspetti principali dell’accordo vi è il coinvolgimento dei funzionari chimici del laboratorio chimico di Palermo, in particolare della sezione di Catania, per l’esecuzione delle analisi chimiche quantitative sui campioni delle sostanze stupefacenti e psicotrope. Il rafforzamento di questa collaborazione risulta fondamentale per contrastare in modo sempre più efficace il traffico di droga, favorendo la tempestività nelle indagini e la precisione nelle analisi.