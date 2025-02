Messina, la Statale 113 "spezzata" in due. Basile: si valuterà con l’Anas anche l’ipotesi di una via costiera

Il sindaco Federico Basile e i suoi assessori alla protezione civile e alle manutenzioni, Massimiliano Minutoli e Francesco Caminiti, si sono mobilitati e non intendono lasciare nulla d’intentato, a cominciare dallo spinosissimo caso della Statale 113 letteralmente spezzata in due, perfino a carico dei pedoni.

La riunione fissata per stamani in Prefettura sarà certo già dirimente per comprendere la tipologia, i costi sociali e i tempi di due percorsi che potrebbero coesistere e incrociarsi. Sia la ricostruzione del tratto eroso della carreggiata del ponte Mella che l’eventuale realizzazione “in loco” di una viabilità alternativa, sono di competenza dell’Anas ma, nell’ambito di un possibile ventaglio di scelte, specie se i tempi si allungheranno, il Comune potrà dire la sua e anche cooperare.

«Valuteremo – ha detto Basile intervistato in studio durante il Tg della Rtp – anche se sia possibile una viabilità costiera temporanea e alternativa anche se mi rendo che si tratterebbe di costeggiare alvei torrentizi». Nulla però si può escludere anche perché, proprio a partire dalla riprofilatura del pendio, l’Anas dovrà prioritariamente procedere alla realizzazione di una pista di cantiere. E, di conseguenza l’intera area a valle della “113” sarà monitorata e studiata in relazione all’ipotesi di un bypass che potrebbe tornare molto utile ai residenti, magari sotto determinate garanzie e condizioni e non in condizioni di maltempo.