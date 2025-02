È stata completamente distrutta l'abitazione in legno e lamiere andata a fuoco questa sera in via Candore, a Messina, una stretta stradina vicino al ponte di Gazzi. Dai primi accertamenti, la casa risulterebbe disabitata.

Le fiamme sono divampate all'improvviso, propagandosi rapidamente. I vigili del fuoco hanno dovuto affrontare diverse difficoltà per raggiungere l’edificio, a causa della strada particolarmente stretta.