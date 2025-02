Messina, chiusura A 18 fra Tremestieri e Roccalumera: slitta ancora il posizionamento dei sensori nella galleria Piano Cutiri

Slitta di almeno due settimane l'intervento sulla A18 per il posizionamento dei sensori nella galleria Piano Cutiri e che porterà alla chiusura dell'autostrada fra Tremestieri e Roccalumera.

Alla luce del vertice di oggi in Prefettura le date sono state posticipate a quando sarà rimessa in pieno funzionamento la passerella sul fiume Nisi che in questi giorni è stata parzializzata.

Infatti per un cedimento l'Anas ha dovuto avviare un senso unico alternato e scatterà anche una interdizione ai mezzi oltre le tre tonnellate e mezzo. Per questo sarebbe impossibile far transitare su quel ponte tutto il traffico deviato dall'autostrada.