Lavori alla galleria “Piano Cutiri” a Messina: si lavora al cronoprogramma

Si è riunito, nella giornata odierna, presso questa Prefettura, il Comitato Operativo per la Viabilità per una disamina congiunta del cronoprogramma relativo ai lavori da effettuarsi nella galleria “Piano Cutiri”, a seguito del sopravvenuto danneggiamento della “passerella” sul torrente NISI, cagionato dai recenti eventi alluvionali, che avrebbe in parte dovuto fungere da viabilità alternativa.

Nel corso dell’incontro, il rappresentante di ANAS, nel rappresentare gli esiti di apposito sopralluogo effettuato nelle prime ore della mattinata per approfondire le modalità di intervento ed i tempi di riattivazione della citata passerella, ha evidenziato come siano già in atto le operazioni di ripristino anche con il supporto dei “mezzi movimento terra” del Consorzio per il raddoppio ferroviario.

Nelle more della riapertura, i cui tempi sono stati stimati da ANAS in 15 giorni circa, con l’auspicio di ridurli ulteriormente grazie agli interventi condotti con grande tempestività, sulla passerella è stato collocato un impianto semaforico per garantire comunque la circolazione a senso unico alternato e, per motivi di sicurezza, è stata disposta la limitazione ai mezzi di peso superiore a 3,5 tonnellate.

La chiusura notturna dell’Autostrada A – 18, nel tratto compreso tra Roccalumera e Tremestieri in entrambi i sensi di marci, inizialmente prevista per dare corso ad alcuni lavori da effettuare nella galleria legati al raddoppio ferroviario sono, pertanto, sospesi in considerazione dell’impossibilità attuale di usufruire della viabilità alternativa sulla predetta passerella.

Questa Prefettura seguirà continuerà a seguire attentamente l’evolversi della situazione, con riserva di convocare un prossimo Comitato Operativo Viabilità al termine delle operazioni di ripristino della passerella.