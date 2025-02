Falcone, aveva con sè oltre 10 grammi tra cocaina e crack: arrestato un 38enne

Ultimate le verifiche, l’uomo è stato condotto in caserma in stato di arresto e poi ristretto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. La donna, invece, è stata denunciata per porto illegale di coltello di genere vietato.

Lo stupefacente sequestrato è stato consegnato ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

Le attività finalizzate al contrasto della diffusione di droga, continueranno sia attraverso simili attività orientate a dissuadere i malintenzionati dalla commissione di reati connessi allo smercio dello stupefacente, sia mediante incontri nelle scuole di ogni ordine e grado, funzionali a condividere i rischi connessi all’uso di sostanze psicotrope, nell’alveo delle iniziative di diffusione della cultura della legalità promosse dall’Arma dei Carabinieri.