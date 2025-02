Arcidiocesi di Messina, nuove nomine: mons. Costa coordinatore diocesano delle cappelle per l'adorazione eucaristica

Nuove nomine in arcidiocesi rese note dall’arcivescovo Giovanni Accolla: la più importante riguarda il coordinamento diocesano delle Cappelle per l’adorazione del Santissimo Sacramento, affidato a mons. Giuseppe Costa. Una missione importante che si è diffusa a Messina negli ultimi anni grazie all’impegno del sacerdote, rettore della Chiesa S. Maria all’Arcivescovado che porta avanti l’attività di adorazione coinvolgendo ogni giorno comunità parrocchiali, confraternite e altre aggregazioni laicali. Un impegno importante orientato a “incrementare e favorire lo sviluppo dell’adorazione eucaristica perpetua, permanente o continuata in tutte le realtà ecclesiali”, ha spiegato il sacerdote che opererà in rete con gli altri responsabili delle diocesi siciliane. Quello dell’adorazione è un impegno che coinvolge più di 1500 adoratori in tutta la regione che conta 30 cappelle (fra continue - dove i fedeli si alternano in turni di preghiera diurna, anti e postmeridiana - e perpetua che prevede l’adorazione notturna almeno fino alla mezzanotte) cinque delle quali a Messina. “Considerata la lodevole esperienza nel coordinamento dell’adorazione eucaristica nella chiesa S. Maria all’Arcivescovado, ritengo opportuno - si legge nella bolla di nomina di Accolla - che la stessa venga adeguatamente promossa a livello diocesano”.