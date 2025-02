Affitti brevi e self check-in: controlli straordinari della polizia a Messina e provincia

La Polizia ha intensificato i controlli sulle strutture ricettive presenti a Messina e in provincia, con particolare attenzione agli affitti brevi e alle modalità di self check-in. L'operazione, condotta in collaborazione con altre forze dell'ordine, ha portato alla verifica di un totale di 100 attività ricettive. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Messina, insieme ai Commissariati territoriali, hanno effettuato controlli su 62 strutture, mentre le restanti 38 sono state ispezionate dalle altre forze dell’ordine. L'obiettivo principale è stato il rispetto della normativa in materia di registrazione degli alloggiati, un requisito fondamentale per garantire la sicurezza e la tracciabilità degli ospiti.

Nel corso dei controlli, particolare rilievo ha assunto il caso di un bed & breakfast situato a Milazzo, il cui proprietario è stato denunciato in stato di libertà per non aver comunicato alla Questura i dati degli ospiti e per non aver proceduto alla loro identificazione diretta. L'episodio evidenzia come la mancata osservanza delle normative vigenti possa comportare conseguenze legali per i titolari delle strutture ricettive.