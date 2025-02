Saponara, un quadro pesante anche per i 12 nuovi sgomberi

Continuano i sopralluoghi a Saponara, da parte di tecnici e amministratori, dopo l'evento alluvionale di domenica scorsa. Le verifiche sono finalizzate all'individuazione di eventuali situazioni di rischio per le abitazioni. A seguito degli ultimi accertamenti è stata infatti disposta un'ulteriore ordinanza di sgombero per altre 12 famiglie (il primo provvedimento ha riguardato solo un nucleo), proprio per le criticità dovute ai movimenti franosi emersi.

La forte precipitazione del 2 febbraio ha interessato il centro storico e le sue frazioni, causando ingenti danni. Gli uffici comunali hanno effettuato, e sono tuttora in corso, sopralluoghi volti a verificare i rischi residui. Dalle risultanze è emersa la necessità dell’evacuazione di altre 12 abitazioni con rischi diretti e indiretti. Esiste infatti un pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza e, in generale, delle persone sia in relazione ai rischi idrogeologici ed idraulici che ai prossimi fenomeni atmosferici che potrebbero verificarsi. È stato così ritenuto urgente ed indifferibile adottare i necessari provvedimenti per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità della collettività, disponendo l’evacuazione, con effetto immediato e fino a cessato pericolo, dei fabbricati siti nella via Duca D’Aosta e in parte sulla via Messina. I danni sono stati parecchi.