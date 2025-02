Milazzo, ciclista investito in viale Gramsci: ricoverato al Fogliani

Incidente stradale questa sera, poco dopo le 18:30, in viale Gramsci a Milazzo, nei pressi del distributore Eni. Per cause ancora da accertare, un automobilista ha perso il controllo del mezzo, investendo un ciclista straniero (pare di nazionalità indiana) e finendo a sua volta contro un muretto.

Ad avere la peggio è stato l’uomo in bici, trasportato con l’ambulanza del 118 al vicino ospedale Fogliani. I sanitari attendono gli esiti degli esami diagnostici per stabilire la prognosi, ma l’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Illeso, seppur sotto choc, l’automobilista. Per consentire i rilievi della Polizia locale, la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico.