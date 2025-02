Messina, s'intensificano i lavori: Zafferia prova a rialzarsi dopo l'inondazione FOTO | VIDEO

Si lavora senza soste, grazie alla somma urgenza disposta dall'Autorità di Bacino coordinata dai tecnici comunali, nella parte alta e più antica dell'abitato di Zafferia tuttora sconvolta dall'inondazione delle acque del torrente che a monte sono abbondantemente fuoruscite dall'alveo sotto la spinta della frana di fango e pietre dal versante collinare. Stamani, e per tutto il pomeriggio della giornata domenicale, al fine di fronteggiare le temute prossime piogge, uomini e mezzi di due imprese, Intercontinentale e Edilav, stanno provvedendo, a monte, a liberare da grandi masse terrose l'alveo naturale affinché torni ad assolvere alla sua funzione naturale e il corrispondente tratto più alto dell'adiacente via Chiesa non diventi più quel nuovo pericoloso torrente che domenica scorsa ha travolto diverse auto in sosta. Al contempo vengono risagomati e protetti i tratti più a valle. Anche la Protezione civile comunale segue con grande attenzione l'evolversi della situazione e delle previsioni meteo.