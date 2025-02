Messina, ascensori Arisme guasti: avviata un'indagine interna

Il presidente di Arisme Fabrizio Gemelli ha mantenuto la promessa. Si sono conclusi gli interventi sull’ascensore della palazzina di via Taormina dove abita una disabile costretta a casa dai primi giorni di dicembre. Per la signora Oliva, anziana e disabile al 100%, da due mesi, c’era solo la televisione per evadere da un appartamento che senza ascensore era diventato prigione. La ditta di manutenzioni allertata da Arisme ha lavorato per giorni e alla fine ha avuto ragione del guasto. Sono al momento quattro la palazzine di Arisme, la società che si occupa della gestione delle palazzine legate al risanamento, senza ascensore. I guasti in alcuni casi si rivelano più gravi del previsto. Decine di disabili restano prigionieri in casa. A Bisconte, nei palazzoni costruiti vent’anni fa, nella palazzina G, l’ascensore dopo la riparazione è rimasto in funzione appena 3 giorni. È di nuovo rotto. Così diversi disabili ed anziani sono costretti a restare in casa così come i condòmini di altre due palazzine. Intanto prende corpo l’ipotesi manomissioni. Sono dieci gli interventi effettuati nelle ultime settimane sugli impianti. Anche a distanza di poco tempo. Le manutenzioni straordinarie vengono richieste sullo stesso ascensore. Il presidente di Arisme Fabrizio Gemelli ha avviato una sorta di indagine interna. Vuole sapere quanti interventi siano stati effettuati dal primo gennaio ad oggi e dove siano stati effettuati. Ha invitato gli amministratori a riferire e a presentare una denuncia.