Crollo dell’argine del “Santa Venera”, il Comune di Taormina requisisce terreni privati

È stata trovata la soluzione per far rientrare nelle rispettive abitazioni una decina di famiglie, con soggetti fragili ed anziani, residenti a Taormina e Castelmola che da domenica scorsa sono bloccati a causa dei danni provocati dal maltempo.

Nella zona di Trappitello, infatti, la portata del torrente Santa Venera ha subìto un notevole e brusco ingrossamento che ha provocato il danneggiamento di una parte dell’argine provvisorio esistente in contrada Mare Provvido, dove risiedono diverse famiglie che sono rimaste isolate. Nei giorni scorsi è stato eseguito un sopralluogo congiunto con alcuni rappresentanti del Comune di Castelmola per constatare i danni ed è emerso che l’argine, costituito da un rilevato in terra battuta costipata, per una lunghezza di circa 120 metri e una larghezza di circa 10 con altezza di 6 metri rispetto al greto del torrente, è stato cancellato dall’onda di piena. Ciò ha impedito il transito di qualsiasi mezzo, con disagi per i residenti costretti a trovare sistemazioni di fortuna da familiari e amici.

Il Comune di Taormina ha dato incarico alla ditta “3EFFE Srl” di S. Teresa di Riva di ripristinare l’argine sinistro del “Santa Venera”, per una spesa di 6.096 euro, ma per ricostruire la strada serviranno almeno sette giorni e dunque l’Ufficio tecnico di Palazzo dei Giurati ha individuato un’altra soluzione per consentire il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni. Il responsabile, l’ing. Vincenzo Barbagallo, ha infatti individuato un percorso alternativo provvisorio costituito da una strada poderale, a margine lato fiume della proprietà Alliata, da trasformare in un traccia percorribile anche dai veicoli: la porzione da asservire a percorso alternativo provvisorio è lunga circa 600 metri e parte dal cancello posto a confine della proprietà con la strada comunale e, dopo aver attraversato alcuni terreni, si raccorda all’argine esistente tramite una bretella lunga circa 40 metri.