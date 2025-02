Tredicenne precipitata dalla terrazza: le condizioni restano critiche, Milazzo prega per un miracolo

Restano critiche le condizioni della 13enne che ieri mattina, poco prima delle 8, è precipitata dal terrazzo della sua abitazione in via del Marinaio d’Italia, sulla riviera di Ponente. Ha lesioni epatiche, renali e alla colonna vertebrale. La speranza, per tutta Milazzo, è che possa vincere la battaglia contro le tragiche conseguenze di quel volo. Nel comune mamertino, al momento, solo silenzio e preghiera. L'unica cosa che conta è la vita di una ragazza di 13 anni, che lotta con tutte le sue forze in un letto d'ospedale per sopravvivere.

L’allarme, per quanto accaduto alla studentessa dell'Istituto Comprensivo "Garibaldi", è stato immediato, così come i soccorsi. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno subito valutato la gravità della situazione, tanto che si era ipotizzato l’intervento dell’elisoccorso. Alla fine, la giovane è stata inizialmente trasportata al Pronto Soccorso del "Fogliani", dove i medici hanno riscontrato condizioni critiche: lesioni epatiche, pneumotorace e altri traumi severi. Di fronte alla gravità del quadro clinico, si è deciso per il trasferimento d’urgenza prima al Policlinico, poi all’Ismett di Palermo, dove la giovane è ricoverata in terapia intensiva. Le sue condizioni restano critiche, ma i medici sperano in un miracolo.