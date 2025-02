Terremoto tra Messina e Palermo, sopralluogo dei vigili del fuoco ad Alicudi e Filicudi

I vigili del fuoco del Comando di Messina si sono attivati, oltre per la situazione temporalesca, per fare valutazioni in conseguenza del sisma avvenuto ieri intorno alle 16 con epicentro che ha coinvolto maggiormente le due isole dell'arcipelago delle Eolie, Alicudi e Filicudi. Il Comandante provinciale, di concerto con la prefettura di Messina, ha pianificato questa mattina dei sopralluoghi, inviando due funzionari sul posto, per fare dei controlli e valutazioni sulla situazione delle due isole menzionate. Da un esame a vista, non hanno rilevato danni, in seguito all'evento sismico.