Terremoto tra Messina e Palermo: da ieri altre 15 scosse. Notte tranquilla alle Eolie

Un evento, molto lieve, è stato segnalato alle 23.28 di ieri al largo di Ustica, tutti gli altri con epicentro in mare non lontano da Filicudi e Alicudi, le isole delle Eolie più vicine a Palermo. La scossa che ha dato inizio allo sciame sismico è stata localizzata nel mar Tirreno meridionale ad una profondità di 17 chilometri. L'epicentro del terremoto è stato individuato a circa 50 chilometri dalla costa della Sicilia settentrionale, tra le Isole di Alicudi e Filicudi.

Dopo la scossa delle 16 e 19 di ieri, nella zona è in corso uno sciame sismico, con tutta una serie di scosse di moderata intensità, non avvertite dalla popolazione, l'ultima delle quali alle 03:06 di stamane, con magnitudo 2.1

La zona interessata dalla sequenza sismica in corso appartiene a una più ampia fascia di deformazione ben nota per la sismicità precedente. Si tratta di una fascia orientata in senso circa est-ovest che corre parallelamente alla costa settentrionale siciliana (30-50 km a nord di essa) che in passato ha avuto terremoti di magnitudo fino a circa 6, tra i quali ricordiamo quello al largo di Palermo nel settembre 2002. Secondo il catalogo parametrico dei terremoti Italiani l’area dell’arcipelago eoliano è stata colpita storicamente da diversi eventi sismici, molti dei quali di magnitudo pari o superiore a magnitudo 5: in particolare i terremoti del 28 maggio 1980 (Mw 5.7), 5 marzo 1823 (Mw 5.8), 27 gennaio 1939 (Mw 5.1) che provocò danni pari a un VII grado Mcs all’Isola di Filicudi.