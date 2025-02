Milazzo, le regole della pesca e dell’ambiente: è dialogo tra Capitaneria e pescatori

Un invito costruttivo per l’avvio di una sinergia tra marineria e Capitaneria per porre fine o meglio evitare quei corto circuiti che spesso vedono le parti contrapposte.

Questo l’intento del comandante della Capitaneria di porto, Alessandro Sarro che ha convocato a palazzo D’Amico i pescatori professionisti operanti nel Circondario marittimo di Milazzo, per un confronto con l’Autorità marittima su tematiche d’interesse relative al buon esercizio dell’attività di pesca e sull’attenzione alle normative del settore e per la tutela ambientale. Ed all’appello hanno risposto tanti pescatori (in sala presenti una quarantina di operatori della marineria). In apertura il comandante ha sottolineato il ruolo strategico dei pescatori che se in grado di rispettare le regole, saranno i primi difensori del mare.

Si è quindi soffermato sulle principali ordinanze locali dell'Autorità marittima e le varie disposizioni nazionali e sui vari aspetti riguardanti la sicurezza della navigazione e degli equipaggi. Un passaggio chiave anche sull’Area marina protetta quale strumento importante per la conservazione dell’habitat marino e il ripopolamento ittico.