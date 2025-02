Milazzo, fiaccolata di preghiera per la tredicenne precipitata dalla terrazza di casa

L’intera comunità milazzese si stringe intorno alla tredicenne precipitata dalla terrazza della sua abitazione venerdì mattina, poco prima delle 8 e ricoverata in condizioni critiche all'Ismett di Palermo. In serata, si è svolta in marina Garibaldi una fiaccolata dedicata alla giovane. Un momento per pregare tutti insieme. All’iniziativa hanno partecipato anche le docenti e il personale della scuola dove la 13enne frequenta l’ultimo anno. E anche l’Istituto comprensivo le ha voluto rivolgere un pensiero. Sul fronte delle indagini, i carabinieri accelerano per risalire alla causa della caduta.