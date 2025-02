Messina, frana a Cumia: interdetto l'ingresso a un'abitazione. Tuona la Terza Municipalità

Il Consiglio della Terza Municipalità con in testa il presidente Alessandro Cacciotto afferma di aver costantemente monitorato le criticità della zona di Cumia fin dall'inizio del mandato. La recente frana non è, infatti, un evento isolato, ma parte di un problema più ampio che richiede interventi strutturali urgenti.

Questa mattina, una parte di Piazza Chiesa a Cumia Superiore ha subito un crollo, mettendo in luce la fragilità strutturale del territorio. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Dopo un’attenta valutazione, i Vigili del Fuoco hanno deciso di interdire l’accesso a un’abitazione limitrofa fino a quando i tecnici comunali non avranno eseguito le verifiche necessarie.

Il crollo di oggi non fa che sottolineare la necessità di un piano d’azione concreto e immediato per la messa in sicurezza dell’area. Tra le priorità figurano:

Messa in sicurezza del territorio per prevenire ulteriori frane.

per prevenire ulteriori frane. Rifacimento delle strade e dei muretti di contenimento, essenziali per garantire la viabilità e la sicurezza dei cittadini.

e dei muretti di contenimento, essenziali per garantire la viabilità e la sicurezza dei cittadini. Riqualificazione e messa in sicurezza del torrente, spesso causa di allagamenti e ulteriori cedimenti.

L'Impegno della Terza Municipalità

La Terza Municipalità si impegna a stare al fianco della comunità di Cumia. "La sicurezza non è solo un diritto, ma una necessità improrogabile per tutti i residenti di Cumia. Ci auguriamo che gli interventi pianificati possano partire al più presto, affinché eventi come quello di oggi non si ripetano"