L'operazione Dinamite e la "multinazionale" della droga tra Messina e Nebrodi, l’accusa chiede 51 condanne I NOMI

Cinquantatré richieste di condanna. Quasi tutte molto pesanti. Per circa 200 anni di carcere complessivi, calcolando lo “sconto” di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato.

È stata la sostituta della Dda Antonella Fradà nel corso della lunga maxi udienza preliminare di ieri mattina a Palazzo di giustizia, davanti alla gup Claudia Misale, a tracciare la requisitoria dell’accusa per la prima tranche della maxi inchiesta antidroga denominata “Dinamite”, con cui la Procura di Messina diretta da Antonio D’Amato e i carabinieri hanno praticamente aggiornato nel giugno del 2024 le rotte dei traffici di stupefacenti tra la città, la provincia e i bacini internazionali di rifornimento.

Si tratta dell’indagine gestita a suo tempo dai sostituti della Distrettuale antimafia Antonella Fradà e Roberto Conte. Dal 28 febbraio prossimo inizieranno le arringhe del numeroso collegio di difesa.

A giugno 2024 il blitz portò complessivamente all’arresto di 112 persone, 85 in carcere e 27 agli arresti domiciliari, quattro dei quali furono eseguiti dalla polizia penitenziaria. Ed erano in tutto 141 gli indagati. In campo ci vollero ben 800 carabinieri per operare, tra l’Italia e l’estero. Ci fu anche il sequestro di società, immobili e rapporti finanziari per 4 milioni di euro, e tra gli arrestati finirono anche un agente penitenziario e un infermiere dell’Asp di Messina, che rimasero invischiati nel traffico di droga impiantato all’interno del carcere di Barcellona.