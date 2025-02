Gestione dei rifiuti a Patti, c’è la proroga. E potrebbe servirne presto un’altra

Da Palazzo dell’Aquila scatta la proroga tecnica per rimediare alla scadenza del contratto di igiene ambientale. Per altri sei mesi sarà l’Rti formata dalla “Pizzo Pippo” (capogruppo) e dalla “Onofaro Antonino” (mandante) ad occuparsi del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, e dei servizi di igiene pubblica all’interno dell’Aro di Patti, attraverso un nuovo impegno di spesa di 711.746,64 euro.

Volta a garantire la regolare esecuzione del servizio, la proroga sarà valida fino al prossimo 30 giugno, nell’attesa di individuare il nuovo aggiudicatario. Per questo, l’Srr Messina Provincia (Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) ha avviato la procedura aperta per l’affidamento del servizio rivolto anche ai Comuni di Capizzi, Francavilla di Sicilia e Sant’Agata di Militello.

Vista la durata del procedimento stimata in 9 mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara, per un importo complessivo di 32.151.168 euro, potrebbe pertanto risultare necessaria un’ulteriore opzione di proroga per non lasciare scoperture nell’imprescindibile servizio, anche per evitare un’eventuale disorganizzazione nei mesi estivi, in cui il flusso turistico richiede maggiore cura del territorio.