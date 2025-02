Tempestivo intervento chirurgico salva la vita al sindaco di Villafranca Giuseppe Cavallaro colpito da infarto a Siracusa

Momenti di apprensione per il sindaco di Villafranca Tirrena, Giuseppe Cavallaro, colpito da un infarto, ma fortunatamente adesso sta meglio. È successo nel primo pomeriggio di ieri, mentre si trovava fuori sede per motivi privati. Dopo avere accusato un forte malore, Cavallaro, rimasto sempre lucido, si è reso conto della gravità delle sue condizioni di salute. Arrivato in ospedale è stato sottoposto tempestivamente ad un intervento chirurgico che ha scongiurato conseguenze peggiori. Oggi il sindaco fa sapere di stare meglio. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Siracusa, circondato dall'affetto della famiglia, della sua squadra amministrativa e dei suoi amici e sostenitori. Per lui l'augurio quindi di una pronta guarigione affinché possa stare bene e tornare presto nella sua cittadina di Villafranca Tirrena.