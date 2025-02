Taormina, assunzioni all’Asm: in ballo 49 posti. Avviate le procedure

Via alle nuove assunzioni nell’Azienda servizi municipalizzati di Taormina. Il Cda presieduto da Giuseppe Campagna ha approvato una delibera di indirizzo rivolta al direttore generale Giuseppe Bartorilla, affinché disponga l'avvio delle procedure ad evidenza pubblica per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, nei settori dove ci sia la necessità, con contratto di apprendistato professionalizzante, ossia riservato ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.

Nuove assunzioni (dunque si va oltre le ultime graduatorie non ancora esaurite, come quella per ausiliari del traffico dove rimangono due unità), stabilite nel piano del fabbisogno del personale approvato lo scorso anno dalla partecipata e dal consiglio comunale, per un totale di 49 nuovi posti disponibili sui 184 totali.

Partendo dal vertice è prevista l’assunzione di direttore generale, direttore amministrativo, direttore tecnico e direttore di esercizio, funzione quest’ultima svolta da un professionista esterno alla dotazione organica; all’Area Amministrativa-Contabile i posti da coprire sono 6: due capo unità organizzativa-amministrativa-tecnica, un coordinatore d’ufficio e uno specialista amministrativo mediante progressione di carriera, oltre a due operatori qualificati d’ufficio-ragionieri con part time apprendistato; all’Area Mobilità-Trasporto pubblico locale devono essere occupati 21 posti: un responsabile unità amministrativa complessa, un capo unità organizzativa tecnica, due gestori dei trasporti, un coordinatore di esercizio funivia, tre addetti all’esercizio trasporto pubblico locale, tutti con progressione di carriera, e 14 operatori di esercizio-autista con part time apprendistato.