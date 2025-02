Saponara si lecca le ferite: confermati danni per 5 milioni di euro

Continua l’attività di verifica e di monitoraggio del territorio a seguito dei danni alluvionali che si sono verificati dopo gli eccezionali eventi piovosi dello scorso 2 febbraio. L’Area tecnica ha già inoltrato al dipartimento regionale di Protezione civile una relazione sommaria, elencando i numerosi effetti disastrosi quali allagamenti, frane e smottamenti con sversamenti di detriti, interruzione di viabilità, esondazioni torrentizie, crollo di muri d’argine e danneggiamento sottoservizi, con la necessità in alcuni casi di procedere all’evacuazione di persone.

Il totale delle risorse finanziarie richieste è pari a 4 milioni e 950mila euro. Per liberare la viabilità dai detriti alluvionali e consentire agli abitanti condizioni minime di accesso ed evacuazione dalle proprie residenze oltre che per eseguire interventi tampone finalizzati a limitare l’aggravarsi dei fenomeni in caso di ulteriori piogge, l’amministrazione comunale ha dovuto avviare vari interventi di somma urgenza. Inoltre, nella borgata Case Nuove, a causa di una frana dal versante retrostante la via Duca D’Aosta, è stato necessario evacuare un nucleo familiare composto da 7 persone, in quanto residenti in un immobile direttamente interessato dal fronte franoso. Le persone evacuate sono state ospitate in una struttura ricettiva della zona.

Nella relazione è stata riportata una descrizione e valutazione dei danni al territorio. Il documento non contempla quelli del settore agricolo e quelli riportati dagli immobili privati. Lungo la Sp 53 si sono verificati numerosi smottamenti di materiale detritico e vegetativo che hanno invaso la carreggiata stradale. La via Martoglio si è riempita per tutto il suo sviluppo (da monte fino all’innesto con la Strada provinciale) di materiale detritico, come conseguenza dei nuovi fenomeni franosi su versante opposto. Smottamenti e frane dei versanti a margine del vallone Gelsi nella frazione S. Pietro.