Rassegna stampa 07-02-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Differenziata, obiettivo ambizioso di Comune e Messinaservizi: «Gestire l’intero ciclo dei rifiuti in città»

- Messina, 19enne molestata sessualmente alla fermata dell’autobus: chiesta la perizia psichiatrica per un 48enne

- Messina, stretta ai pacchi alimentari in carcere: protesta dei detenuti. A Gazzi 91 reclusi si rivolgono alla Garante

In provincia

- Inchiesta sulla ditta confiscata gestita dalla mafia barcellonese: Salvatore e Domenico Ofria restano in carcere

- Milazzo, pressioni sull’Asp per accertare l’identità dei bimbi mai nati

- Taormina, assunzioni all’Asm: in ballo 49 posti. Avviate le procedure

- Ecco i progetti che rilanceranno i porti delle Eolie: da Malfa ad Alicudi, da Panarea a Lipari