È sprofondato in un lucernaio facendo un volo di diversi metri. Brutta avventura per un uomo finito in una botola in via Terranova, una traversa della parte bassa del viale San Martino. Sembra che nella zona ci fossero dei lavori in corso.

Sono subito arrivati i vigili del fuoco e la polizia municipale con il comandante Giovanni Giardina. L'uomo è stato portato all'ospedale Piemonte avrebbe riportato una frattura ma sono in corso accertamenti