Milazzo, 13enne precipita dal terrazzo: è gravissima al Fogliani. Potrebbe essere trasferita al Policlinico di Messina

Grave episodio questa mattina intorno alle 8 in una abitazione di San Papino. Una studentessa di 13 anni per cause ancora da accertare è precipitata dal terrazzo di casa finendo pesantemente sull’asfalto. L’allarme è scattato subito e sul posto sono giunti gli uomini del 118 carabinieri e polizia. Le condizioni della ragazza sono state giudicate molto gravi al Pronto soccorso del Fogliani. Non si esclude un trasferimento al Policlinico di Messina