Messina, stretta ai pacchi alimentari in carcere: protesta dei detenuti. A Gazzi 91 reclusi si rivolgono alla Garante

Niente felpe in pile, stop a formaggio e prosciutto, vietati anche la farina e il lievito. Sta creando non poche tensioni, in tutti gli istituti penitenziari siciliani ed anche nella casa circondariale di Gazzi, una recente circolare del Dap, a livello regionale, che restringe parecchio il contenuto dei pacchi alimentari che i detenuti ricevono dalle famiglie. Gli alimenti e indumenti possono essere acquistati in sopravvitto nello spaccio all’interno di ogni carcere, ma non tutti i detenuti sono in condizioni economiche di poterseli permettere. Considerato che molti sono indigenti e hanno le famiglie che vivono lontano, la nuova stretta su quanto è possibile ricevere in carcere sta creando non poche tensioni. Ecco dunque che nei giorni scorsi 91 detenuti della casa circondariale di Gazzi, hanno inviato un reclamo alla garante per i detenuti del Comune Lucia Risicato esprimendole il momento di grande difficoltà che vivono, soprattutto per gli indumenti in pile che d’inverno sono importanti per coprirsi nelle giornate più fredde.

Molti detenuti hanno protestato pacificamente: alcuni hanno rifiutato il cibo, altri hanno fatto rumore battendo oggetti sulle sbarre delle celle. «Si tratta di una circolare regionale- spiega la garante per i detenuti Lucia Risicato - che riduce il numero degli oggetti che possono essere ricevuti dai detenuti. Certo li possono acquistare in sopravvitto ma costano il triplo, un sacrificio economico che non tutti si possono permettere. Nel carcere di Gazzi è stata fatta una lieve concessione riguardo alcuni salumi e formaggi ma per quanto riguarda gli indumenti in pile non c’è stato niente da fare in quanto considerati infiammabili, non sono più concessi neanche il lievito e la farina. I detenuti hanno protestato pacificamente» .