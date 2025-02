Messina, crollo del controsoffitto nella palestra di Villa Dante: la Top Spin giocherà al PalaLaganà

"L’Amministrazione Comunale di Messina e Messina Social City, - si evidenzia in una nota stampa - in merito alle attuali condizioni della palestra di Villa Dante, danneggiata dalle recenti piogge, informano la cittadinanza che sono stati avviati tutti gli interventi necessari per il ripristino della struttura. Fin da subito si è agito con tempestività, avviando le operazioni di ripristino del controsoffitto e messa in sicurezza, affinché possa tornare nel più breve tempo possibile a essere un punto di riferimento per gli sportivi della città.

Risulta dunque strumentale e fuori luogo l’atteggiamento di alcuni consiglieri che, nonostante gli interventi siano in corso oggi decidono di presentare un’interrogazione. Ma c’è di più, consapevoli dell’importanza dello sport per la comunità e dell’impegno della squadra cittadina nella Serie A1 di tennis tavolo, l’Amministrazione ha individuato immediatamente una soluzione alternativa per garantire la continuità dell’attività agonistica.