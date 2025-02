Messina, caos parcheggi in via Olimpia: i mezzi di Poste Italiane creano disagi a residenti e famiglie

Oltre alla carenza di posti auto, la continua presenza dei mezzi aziendali negli stalli pubblici genera un serio problema di sicurezza. I genitori, infatti, sono spesso costretti a far salire e scendere i propri figli dalle auto in condizioni di scarsa sicurezza, aumentando il rischio di incidenti e mettendo a repentaglio l'incolumità dei bambini.

Via Olimpia, una delle arterie principali del quartiere Annunziata, si trova al centro di una problematica che sta causando forti disagi ai residenti e, in particolare, ai genitori che accompagnano e riprendono i propri figli dalla Scuola San Francesco di Paola. A puntare i fari sulla vicenda è il presidente del Consiglio comunale Nello Pergolizzi che ha inviato una nota alla Direzione nazionale e regionale di Poste Italiane.

Una soluzione già esistente ma non utilizzata

Ciò che rende ancora più ingiustificata questa situazione è il fatto che Poste Italiane disponga già di un'autorimessa ubicata nella stessa via. Se questa struttura venisse sfruttata in modo adeguato ed esclusivo per i mezzi aziendali, si potrebbe evitare l'occupazione degli stalli pubblici destinati ai cittadini. Questo lascia presumere che l'autorimessa venga attualmente utilizzata solo in parte o che sia insufficiente a contenere tutti i veicoli aziendali.

Un appello a Poste Italiane

"L'uso indiscriminato degli spazi pubblici da parte di Poste Italiane non solo appare inopportuno, ma rappresenta anche una limitazione del diritto dei cittadini a usufruire equamente dei parcheggi disponibili" dice Pergolizzi che invita, pertanto, Poste Italiane a rivedere con urgenza la gestione dei propri mezzi e ad adottare soluzioni alternative che riducano l'impatto sulla viabilità, restituendo ai residenti e alle famiglie la possibilità di utilizzare gli spazi pubblici di sosta.