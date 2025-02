Il cedimento sulla Statale 113 a Messina spezza in due la Litoranea tirrenica, almeno tre settimane per il ripristino VIDEO

Il cedimento della strada che sostiene il piccolo ponte Mella sulla strada statale 113 Dir all’altezza del villaggio di San Saba ha interrotto in maniera totale la viabilità lungo il prezioso asse. Il maltempo dei giorni scorsi ha portato al cedimento della zona sottostante l’asse stradale e ha imposto all’Anas e alla prefettura la chiusura che è avvenuta nelle prime ore del pomeriggio. L’Anas ha già avviato i primi lavori per la messa in sicurezza e il ripristino della sede stradale ma ha stimato, anche in considerazione delle previsioni meteo dei prossimi giorni che possano servire dai 20 ai 30 giorni per completare l’opera. Dunque, per raggiungere l’abitato di San Saba fino all’altezza di contrada corridore è possibile utilizzare l’uscita di Villafranca e poi proseguire direzione Messina).ma per tutte le altre aree oltre il ponte Mella, le uniche vie sono la strada statale 113 dei colli Sarrizzo oppure la litoranea passando da Mortelle.