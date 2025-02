Rassegna stampa 06-02-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, mafia a Provinciale: sono definitive 17 condanne. Per altri 5 imputati un nuovo processo

- Perché Messina è così “fragile”: secondo il Piano regionale sono 1.919 i dissesti idrogeologici

- Vita da rider a Messina, tra consegne a domicilio e studi universitari: sempre di corsa sfidando i pericoli della strada (ALLE 11)

MALTEMPO

- Nubifragio a Messina, arrivano i primi 400mila euro per i danni nel territorio comunale

- Messina, arriva la prima stima dei danni del maltempo in città: 17 milioni

In provincia

- Milazzo, i bimbi mai nati avranno degna sepoltura: i feti nelle bocce custodite per 50 anni

- Alluvione del 2016 a Letojanni, chieste due condanne per la morte del commerciante Roberto Saccà

- Barcellona senza Pronto soccorso e Inps, la città dimezzata

- Capo d’Orlando, pochi agenti in servizio: rimodulati tutti i dipartimenti

- Eolie, agevolazioni ai pendolari: timori sui tempi dei rimborsi