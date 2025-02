Raddoppio ferroviario, la A18 fra Tremestieri e Roccalumera sarà chiusa per 2 weekend

Cambiano le date dell’interruzione del traffico sulla A18 fra Tremestieri e Roccalumera per consentire il posizionamento dei sensori nella galleria piano Cutiri in vista dei lavori del raddoppio ferroviario. Dopo la riunione in prefettura con tutti gli enti interessati, è stato ritenuto più opportuno dividere in due fine settimana l’intervento che in un primo momento era stato immaginato per le notti fra il 14 e il 17 febbraio fra le 22 e le 6 del mattino.

Il nuovo programma prevede che la pulizia e la scansione del tunnel, dove si viaggia a senso unico su entrambe le direzioni di marcia, avvenga il 15 e il 16 febbraio. Nel fine settimana successivo, il 22 e il 23 febbraio, saranno invece posizionati i sensori. Ma con ogni probabilità, in quel caso potrà essere comunque usata una delle due corsie disponibili in galleria, così da dimezzare il carico di mezzi che saranno costretti ad utilizzare la strada statale 114.