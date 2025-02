Questura di Messina: ecco i dirigenti dei commissariati di Patti e Capo D’Drlando. Cambio dei vertici di Volanti e Commissariato Messina sud. Nuovi funzionari a Mobile e Digos

Si è insediato, quale Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando, il Vice Questore della Polizia di Stato Salvatore Di Blasi, assegnato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, su proposta del Questore di Messina Annino Gargano. Il dottor Di Blasi assume la dirigenza del Commissariato di Capo d’Orlando dopo essere stato per alcuni anni a capo del Commissariato di Patti.

Prenderà il suo posto, quale Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Patti, il Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Mario Venuto, da oltre un anno Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Messina.

Anche a Messina, nuovi incarichi sono stati assegnati dal Questore Annino Gargano nell’ambito delle differenti articolazioni della Questura.

La dirigenza dell’U.P.G. e S.P. è stata affidata al Commissario Capo della Polizia di Stato Francesco Cipriano, sino ad oggi Funzionario Addetto della Divisione Anticrimine. Al suo fianco, in qualità di Vice Dirigente, il Commissario Capo della Polizia di Stato Andrea Interdonato, sino ad oggi Dirigente del Commissariato di P.S. Sezionale “Messina Sud”.

Il Commissario Capo della Polizia di Stato Salvatore Gulizia, Portavoce del Questore e, sino ad oggi, Vice Dirigente dell’U.P.G. e S.P., è stato assegnato alla Squadra Mobile quale Funzionario Addetto e responsabile della Sezione III (Omicidi, Reati contro la persona e Reati sessuali) e della Sezione IV (Reati contro il patrimonio e la Pubblica Amministrazione).

Il Commissario Capo della Polizia di Stato Benito Bisagni, trasferito nel novembre 2024 dalla Questura di Reggio Calabria alla Questura di Messina, è stato assegnato quale Vice Dirigente della D.I.G.O.S. di Messina.

Al Commissario della Polizia di Stato Maurizio Galati, ad oggi Funzionario Addetto presso l’U.P.G. e S.P. della Questura di Messina, è stata assegnata la dirigenza del Commissariato di P.S. Sezionale Messina Sud.

Infine, il Commissario della Polizia di Stato Raffaello Grasso, ad oggi Funzionario Addetto presso il Commissariato di Patti, è stato assegnato quale Vice Dirigente dell’Ufficio del Personale di Messina.

Il Questore Annino Gargano e la Questura di Messina augurano ai Funzionari della Polizia di Stato buon lavoro per i nuovi incarichi che li attendono.